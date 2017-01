Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Crvenim krstom opštine Kovačica organizuje tri akcije dobrovoljnog davanja krvi.

U sredu 11. januara biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi u Osnovnoj školi Mlada pokolenja u Kovačici u periodu od 9 do 14 sati.



Narednog dana, u četvrtak transfuziomobil će posetiti Padinu i Debeljaču. Dvanaestog dana januara u periodu od 9 do 12 sati biće ispred osnovne škole u Padini, a već istog dana u periodu od 13 do 15 sati transfuziomobil će se nalaziti isperd mesne zajednice u Debeljači.



Krv može dati svaka zdrava osoba sa navršenih 18 do 65 godina starosti.



Budite humani, dajte krv, jer ova dragocena tečnost mnogima puno znači.