Od virusa gripa oboleli su mnogi naši sugrađani, prema rečima nadležnih iz Hitne pomoći Doma zdravlja Kovačica. Oko 95 procenata pacijenata koji su se javljali tokom ovog perioda žalio se na simptiome prehlade: visoku temperaturu, kašalj i stomačne tegobe. Lekari preporučuju da je neophodno da građani imaju svoje kućne apoteke koje bi im olakšale prve simptome gripa, a do njih možete doći u dogovoru sa izabranim lekarom.



Takođe, preporučuju da je neophodno unošenje puno tečnosti, posebno čajeva i limunada, kao i unošenje vitamina c kroz voće ili povrće.



U slučajevima sa visokom temperaturom do čak i 39 stepeni, lekari navode da je neophodno odmarati i naglašavaju da se treba sprečiti dehidratacija unošenjem toplih napitaka. Odmor je neophodan, jer u suprotnom lečenje može trajati i do sedam dana.



Iako je mnogo građana Srbije obolelo od aktuelnog virusa, epidemija gripa neće biti proglašena u Srbiji, jer se radi o poznatom virusu, koji se javlja još od 1968. godine, međutim razmatra se produžavanje zimskog raspusta, kao što je to učinjeno 2009. godine kada je zimski raspust produžen za dva dana.