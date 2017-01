Opštinska biblioteka Kovačica objavila je deveti opštinski konkurs književnog i informatičko – kreativnog stvaralaštva na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica – slovačkom, madjarskom i rumunskom, namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima i odraslim ljubiteljima lepe reči. Cilj konkursa konkursa “Kovačički mozaik” je unapredjenje, razvoj i prezentacija književnog stvaralaštva i kreativnosti.





Književni konkurs podeljen je u tri kategorije : prva kategorija obuhvata učenike od prvog do četvrtog razreda, druga učenike od petog do osmog razreda a treća srednjoškolce, studente i odrasle.



Učesnik može da pošalje najviše tri prozna ili poetska dela do sada neobjavljivana i potpisana šifrom. Razrešenje šifre odnosno ime i prezime autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Na svaki poslati rad treba naznačiti kategoriju u kojoj učestvuje. Rukopisi konkursnih radova se ne vraćaju. Teme osmog kovačičkog mozaika su

- Priče iz starog Banata

- "Ko vidi taj i veruje; Neka govori onaj koji ima šta da kaže"

- Najslađe za kraj

- Slobodna tema



Kada je reč o informatičko – kreativnom radu tema je slobodna, vremenski okvir treba da bude veličina fima ili prezentacije do 20 megabajti a trajanje do 3 minuta. Forma konkursnog rada treba da bude PowerPoint prezentacija ili video klip. Prilozi se mogu poslati na mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .



Radove koji zadovolje odredjenu umetničku ili dokumentacionu formu ocenjivaće stručna komisija i dodeliće tri glavne nagrade u svakoj kategoriji. Konkurs traje do 03. aprila a objavljivanje rezultata i dodela nagrada biće svečano upriličeni na svetski dan knjige i autorskih prava 23. aprila.