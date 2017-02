Ledeni dani koji traju od početka januara ispraznili su i stovarišta i šupe sa ogrevom građana opštine Kovačice. Proveravali smo stanje u stovarištima i svugde smo dobijali isti odgovor. Nema, upis uglja i drva je u toku.

Najčudnije što nema ni peleta jer nema dovoljno sirovina za pelet a cena mu je skočila čak do 270 evra po toni. Ako želite možete se staviti na spisak i čekati.



A dokle to je takođe nepoznanica jer su i rudnici zatrpani blokirani velikom hladnoćom a drva zbog velikog snega ne mogu da se izvuku iz šume i dovezu do stovarišta.



Na kovačičkoj pijaci pojavljuju se preprodavci sa drvom čija se cena kreće od 5-6 hiljada dinara u zavisnosti od vrste drva. Sve što dođe odmah se rasproda. Već dugo se na pijaci nije mogla videti prikolica sa šapurinama. U subotu se pojavila jedna od 5 tona a cena je bila fantastičnih 15 hiljada dinara. Šapurine su takođe prodate u roku od 15 min. U stovarištu MAB ima jedino mrkog uglja iz BiH, tzv Bosanac po ceni od 120 evra po toni i nešto malo Kovinskog uglja koji je unapred upisan.



Sledeća tura biće tek u prvoj polovini februara jer od februra se potpisuju novi ugovori sa dobavljačima.



Od srede se najavljuje toplije vreme sa temperaturom u plusu i nadamo se da će takvo vreme da potraje. Čim ogreje zaboravićemo nedaće koje su nas snašle. Ne kaže se džabe, pamti se kao lanjski sneg. Ova zima se u Banatu po snegu možda neće pamtiti ali po ledenim danima koji predugo traju sigurno hoće.