Vozačima se zbog aktuelnih vremenskih prilika savetuje da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo. Zbog vlažnih kolovoza i pojave niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, moguće je stvaranje poledice pa nadležni apeluju na vozače da prilagode brzinu kretanja situaciji na putu uz maksimalan oprez u vožnji.

Preduzete su mere na svim putnim pravcima ka selima, kao i u ulicama prvog prioriteta, na svim kružnim raskrsnicama, usponima i kritičnijim deonicama, posuta je so. Snežne padavine po rečima meteorologa prognoziraju se sve do četvrtka. U nižim predelima biće ga i od 5 do 10 centimetara. Jak vetar uz padavine uzrokuje smanjenu vidljivost koja je i najveći neprijatelj vozačima kojima se u narednim danima preporučuje oprezna vožnja.