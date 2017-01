Veoma hladan talas sa zapada kreće sa Urala, zahvatiće i naše krajeve. Zato se treba pripremiti za lakše prezimljavanje ovog perioda. Za područje opštine Kovačica predviđaju se ledeni dani sa ledenom kišom i snegom, jutarnjim tempeturama do – 15 stepeni i dnevnom temperaturom koja neće prelaziti 7 stepeni u minusu.

Koordinator tima za vanredne situacije i direktor JKP Elan Zlatko Sjanta nam je rekao da je pripremljeno 7 tona soli koja je raspoređena po mesnim zajednicama i posipaće se u slučaju ledene kiše kada temperatura nije niža od -7. So na teperaturama ispod tog minusa nema efekta. So će se posipati isključivo po trotoarima.



Ako bude snega, sva raspoloživa mehanizacija iz javnih komunalnih preduzeća biće stavljena u pogon takodje uslužno privatna vozila sa grederima, a u krajnjem slučaju u pomoć bi priskočila i mehanizacija iz kovačičlke šećerane Sunoko. Regionalne puteve čiste ekipe Vojvodina puta (sa Starbagom) a ulice i lokalne puteve javna komunalna preduzeća.



Ovakav plan napravljen je na poslednjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kovačica.



Apeluju na gradjane da ispred svojih kuća, stambenih zgrada i lokala obavezno očiste trotoar i prilaze, ukoliko to ne učine slede velike kazne, jer je rizik od povređivenja veoma visok.