Zakonom o državnim praznicima za predsojeće Novogodišnje praznike predviđeno je da 1, 2 i 3 januar budu neradni dani. Nadležni u Domu zdravlja Kovačica odredio je 1, 2. i 3. januar 2017 g za neradne dane, radiće samo dežurna ekipa od 7-9 h u ambulanti u Kovačici.

U subotu 31. decembra apoteka u Domu zdravlja radiće od 8 do 12 časova. Hitna pomoć će raditi po ustaljenom rasporedu, a pozive možete ostvariti na telefone 194 I 662-559.



Prema rasporedu rada privatnih apoteka 1.januar je neradan dan, dok će drugog radnog dana apoteka Medikament raditi u periodu od 8 do 20 sati, a apoteka Benu od 8 do 16 časova. Naredni dan radan je za obe privatne apoteke I one će raditi u periodu od 8 do 20 časova.



Pošta u opštini Kovačica radiće drugog januara od 8 do 12 časova, a trećeg od 7 do 12 časova.



Banke neće raditi 1, 2. I 3 januara.



Obe benzinske pumpe u Kovačici radiće tokom praznika I to 24 časa.



Trgovinski subjekti neće raditi prvog januara, drugog će uglavnom raditi skraćeno u periodu od 7 do 13 časova, a trećeg radiće se po ustaljenom rasporedu za radni dan.